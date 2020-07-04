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    • 04.07.2020 16:44
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    fabrikası mağduru 'ten, acısını provoke eden muhabirine dava

    haberi... İktidar düşmanlığıyla vicdandan yoksun hareket eden , Hendek’te fabrikasında meydana gelen da eşini kaybeden 'in acısından yararlanmaktan bile geri durmadı. Çelik, provokasyon peşinde olan Yol TV muhabirine maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

    Yol TV muhabirine dava

    'da fabrikasındaki da hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi , acılı haldeyken bir muhabirin yanına gelerek kendisini bir takım sorular sorduğunu ifade etti.

    Çelik kime röportaj verdiğini bilmeden kendisine gelen yanlış bilgiye dayanarak olayın acısıyla röportaj verdiğini belirterek, "Devletimiz her şeyi biliyor. (Vefat sayısı için) Dört diyorsa 4'tür. Ben (vefat sayısını) 80 dediysem o bize gelen yanlış bilgidendir. Biz canımız yandığı için kim ne diyorsa ona inanmak zorundayız." dedi.

    Gelen basın mensubunun "canlı yayın yok" diyerek konuşturduğunu ifade eden Çelik, "Bu kimse mahkemeye vereceğim. Bana sadece ve sadece gazetede yazdıracağım. Ben orada yaralıyken, beni konuşturup bunu piyasaya sürmesi çok ayıp. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu.

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