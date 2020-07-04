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    • 04.07.2020 10:55
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    : 'daki havafi fişek fabrikasında meydana gelen ya soruşturma

    haberi... ndan yapılan açıklamaya göre Hendek’teki havafi fişek fabrikasında meydana gelen yla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldı. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

    Fabrikada patlamaya soruşturma!

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Hendek'te nda meydana gelen yla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda nca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    NE OLMUŞTU?
    Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

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