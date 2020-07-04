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    • 04.07.2020 16:53
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    Son dakika: açıkladı: 'de büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan ele geçirildi

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , 'de jandarma ekiplerine teşekkür etti ve "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu açıkladı: Mardin'de ele geçirildi

    Twitter'dan açıklama yapan , şu ifadeleri kullandı:

    "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür."

    KRİTİK TOPLANTI
    Öte yandan, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.



    Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü İlker Emir ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen katıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: Mardin'de büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanan patlayıcı ele geçirildi
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