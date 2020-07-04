Dolandırılan iş insanı Zülküf Altıntaş

Oğuzhan Karahanlı ile diğer şüphelilerin banka hesaplarındaki yüksek artışın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Oğuzhan Karahanlı'nın 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu da ifade edildi.

İddianamede 2 kardeş ile babaları ve ablaları hakkında 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

Müvekkili Zülküf Altıntaş'ın dini duygularının kötüye kullanılarak dolandırıldığını söyleyen avukat Naz Bayram, "Kendisini hayali şeyhin Türkiye'deki manevi konsey temsilcisi olarak tanıtan şüpheli, müvekkilin manevi duygularıyla profesyonelce oynamış ve 700 yetim için barınma, giysi ve gıda yardımı talep etmiş. Müvekkilim 2010-2015 tarihleri arasında bu yetimlerin bakımlarının yapıldığını düşünmüş ve yardımlarını esirgememiş. Fakat şüphelilerin artan maddi durumları müvekkilin gözünden kaçmamış, olayı yakın merceğe almış. Araştırma sonucunda aynı gerekçeyle 6 kişiden de para toplandığı bilgisine ulaşmıştır. Olayın savcılığa iletilmesinin ardından savcılık MASAK raporuyla para transferleri çözümlenmiş ve şüpheliler teknik takibe alınmıştır" dedi.

"KENDİNİ DÜNYANIN EN ZEKİ 50 İNSANINDAN BİRİ OLDUĞUNU ANLATMIŞ"

Şüpheli Oğuzhan Karahanlı'nın kendisini dünyanın en zeki 50 insanından biri olarak tanıttığını söyleyen avukat Bayram, "Emniyet güçleri ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başarılı takip ve operasyonlarıyla şüpheli tutuklandı fakat bir şüpheli firari durumda. Şüpheli Oğuzhan Karahanlı, Akçakiraz Beldesi Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'nın yanına giderek TÜBİTAK'ta çalıştığını, dünyanın en zeki 50 insanından birisi olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü'nde yer aldığını belirtiyor. Bu şekilde belediye başkanını dolandırmak istiyor fakat belediye başkanı bu tuzağa düşmüyor" diye konuştu.