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    • 04.07.2020 15:21
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    Son dakika: 'daki fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hendek ilçesinde bulunan fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

    Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

    Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

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