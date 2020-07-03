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    ’ın eski CEO'su 'un ’a kaçışını sağlayan ekiple ilgili flaş gelişme! 5 kişi tahliye edildi

    Japonya'da ev hapsinde tutulan ’ın eski CEO'su 'un 'a kaçışıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 'da suça karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan şirket müdürü , uçak pilotları , , , davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. SABAH'tan 'ın haberi...

    Nissan CEO'sunun firarıyla ilgili flaş gelişme!

    Japonya'da ev hapsinde tutulan 'ın eski CEO'su 'un 'a kaçışıyla ilgili 'da suça karıştıkları gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınanların 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan şüphelilerden tamamı tutuklanmıştı.

    Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 sayfalık bir iddianame düzenlenmiş, iddianamede özel bir jet şirketinin müdürü (48), uçak pilotları (51), (52), (51), (49) tutuklu sanık olarak yer almıştı. Söz konusu uçuşlarda hostes olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Nesrin A. (30) ve Serpil K. (44) ise iddianamede yer bulmuştu.

    Savcılık, hostes olarak görev yapan tutuksuz sanıklar Serpil K. ve Nesrin A. hakkında "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemişti. Diğer tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Serhat Kahvecioğlu, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Noyan Pasin hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

    TAMAMI BERAAT ETTİ
    Davada yargılama bugün başladı. Sanıklar Bakırköy 17. 'nde hakim karşısına çıktı. Savunmalarınalınan şüpheliler kendilerini olayın dışında göstermeye yönelik beyanlarda bulundu.Mahkeme, aralarında müdür Okan Kösemen'in ve pilotların bulunduğu tüm tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti. Dava ilerleyen günlere ertelendi. Duruşmayı Japon gazeteciler de izledi.

    NAZİF KARAMAN / SABAH

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