"KÜRTLERİ CİĞERİNDEN VURDULAR"

Eylemi sürdüren annelerden Songül Altıntaş da 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan oğullarını geri alamadıklarını belirtti. Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Altıntaş, şöyle devam etti:

"300 yıl da geçse eylemden vazgeçmeyeceğiz. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. PKK'dan oğlumu istiyorum. Ne hakları var çocuklarımızı alıyorlar, vermiyorlar. Kürtlerden ne istiyorlar? Kürtlere yaptıkları yetmedi mi? Kürtleri bitirdiler. Kürtleri ciğerinden vurdular. Hepimizi yaktılar, kül ettiler. Yeter artık bu zalimliği bitirsinler. Herkesin evladını versinler. Bu aileleri görün artık. Çocukları bırakın, kimse sizden bir şey istemiyor."