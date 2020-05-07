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    • Ekonomi
    • 07.05.2020 17:34
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    • 07.05.2020 17:40
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    : 'un 'a kaçması soruşturması tamamlandı

    haberi... () asıllı 'un, ev hapsinde tutulduğu 'dan Lübnan'a üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostes olmak üzere 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Detaylar haberimizde...

    Ghosn'un olay kaçışında flaş gelişme

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu 'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla gelerek buradan 'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K. (müdür) ve 2 hostes şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

    İddianamede, 4 pilot ve şirket yöneticisinin "göçmen kaçakçılığı", 2 hostesin ise "suçu bildirmeme" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Başsavcılıkça onaylanan iddianame, Bakırköy gönderildi.

    Bu arada soruşturma kapsamında, 2 yer hizmetleri görevlisi hakkında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçması soruşturması tamamlandı
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