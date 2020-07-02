"Bataklık" operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Bilindiği gibi dev operasyonda, 28 yıl önce Türk emniyetinin Deniz Kuvvetleri desteğiyle yaptığı Kısmetim-1 ve 27 yıl önceki Lukcy-S operasyonlarıyla adını duyuran uyuşturucu baronu Nejat Daş ve kırmızı bültenle aranan Çetin Gören de gözaltına alındı.

11 ilde 110 adrese eş zamanlı baskın yapılırken 74 şüpheli gözaltına alındı. 20 şüpheli ise aranıyor.