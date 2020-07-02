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    • 02.07.2020 19:35
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    "Bataklık" operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık" operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Operasyonda 1 ilde 110 adrese eş zamanlı baskın yapılırken 74 şüpheli gözaltına alındı. SABAH'tan Sema ALİM DALGIÇ'ın haberi...

    Kurutulan ‘Bataklık’tan yeni görüntüler

    Türkiye'yle birlikte 9 ülkede gerçekleşen, uluslararası uyuşturucu örgütlerine yönelik "Bataklık" operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Bilindiği gibi dev operasyonda, 28 yıl önce Türk emniyetinin Deniz Kuvvetleri desteğiyle yaptığı Kısmetim-1 ve 27 yıl önceki Lukcy-S operasyonlarıyla adını duyuran uyuşturucu baronu Nejat Daş ve kırmızı bültenle aranan Çetin Gören de gözaltına alındı.

    11 ilde 110 adrese eş zamanlı baskın yapılırken 74 şüpheli gözaltına alındı. 20 şüpheli ise aranıyor.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH
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