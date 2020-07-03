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    • 03.07.2020 09:26
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    İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 piyade tüfeği ile 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

    İçişleri Bakanlığı, 'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket () birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 piyade tüfeği ile 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

    Bölgede operasyonlar sürüyor.

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