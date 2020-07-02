Soruşturmanın İstanbul ayağında 7 kişi gözaltına alındı. 4 kişi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 18 yaşından küçük şüpheli çocuk şube müdürlüğüne gönderilirken ifadeleri tamamlanan Muammer K. ile Mehmet F.K. adliyeye sevk edildi.Şüpheliler adliyeye götürülürken sorulan sorulara cevap vermedi. Öte yandan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadede,dedikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.