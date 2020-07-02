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    • 02.07.2020 11:24
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    Son dakika: Bakan ve eşi 'a da : 2 kişi adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberi... ı ve eşi 'ın çocuk sevincine da yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

    Albayrak çiftine çirkin saldırı: 2 kişi adliyeye sevk edildi
    Soruşturmanın İstanbul ayağında 7 kişi gözaltına alındı. 4 kişi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 18 yaşından küçük şüpheli çocuk şube müdürlüğüne gönderilirken ifadeleri tamamlanan Muammer K. ile Mehmet F.K. adliyeye sevk edildi.



    Şüpheliler adliyeye götürülürken sorulan sorulara cevap vermedi. Öte yandan şüphelilerin emniyette verdikleri ifadede, "Berat Albayrak ve eşinden özür diliyoruz. Yaptıklarımıza çok pişmanız" dedikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a sosyal medyada çirkin saldırı: 2 kişi adliyeye sevk edildi
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