Sabah gazetesi yazarı Sahil Tuna: O "muhalif" haysiyetsizler nerde nasıl yetişti sanıyorsunuz?

İşte Salih Tuna'nın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Yeni doğan bebeklerine (Hamza Salih) varıncaya değin Albayrak ailesine yapılan iğrenç saldırılara "muhalefetten" tepki gelmesi her şeye rağmen iyidir.

Biraz geç de olsa, yetersiz de olsa, hatta itti-r meyle de olsa iyidir.

Lakin söz konusu saldırıdaki veballeriyle yüzleştikleri sürece. Yoksa toplumsal baskıya boyun eğmenin dışında pek anlam taşımaz.

Vebal dediğim, müstekreh boyuttaki nefret söylemi...

Hangi birini örnek vereyim bilemiyorum. İstanbul İl Başkanları Canan Kaftancıoğlu'ndan Faik Öztrak'a, Özgür Özel'den Engin Özkoç'a kadar o kadar çok ki.

Hele hele Canan Hanım'ın bir kadına asla yakışmayacak öyle akıl almaz tweetleri var ki sizinle paylaşmaya inanın haya ederim!

Grup Başkanvekilleri Özgür Özel de maalesef öyle. Başkan Erdoğan'ın çocukları üzerinden vaktiyle "kurguladığı" öyle saygısız bir diyalog var ki ahlaki seviye bakımından Albayrak ailesine hakaret edenlerden farklı değil.

Albayrak ailesine ve 1 günlük bebeklerine hakaret eden o "muhalif" haysiyetsizler nerde nasıl yetişti sanıyorsunuz?

Bu zibidiler ne kadar hakaret ederlerse o kadar "muhalif" olacaklarını nerden öğrendiler?

Lafın düzünü edelim: Bu rezilleri hep bu nefret söylemi var etti.

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