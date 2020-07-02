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    • 02.07.2020 11:32
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    ? ? ÖSYM başvuruları yeniden alıyor!

    2020 ALES için heyecanlı bekleyiş başlamışken ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi ve yeniden başvuru alınacağını duyurdu. 16 Ağustos’ta gerçekleşecek olan sınava başvurmayı kaçıranlar için güzel bir fırsat olacak. Bu gelişmeyle birlikte binlerce kişi ? ? Sorularının yanıtlarını da aramaya başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvurularına dair merak edilen bilgileri ve ÖSYM’nin yayınladığı başvuru kılavuzuna haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    ALES başvurusu nasıl yapılır? 2020 ALES başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM başvuruları yeniden alıyor!

    2020 ALES için 13-23 Mart'ta başvurular alınmıştı. Yeni bir karar ile ÖSYM 2-6 Temmuz'da yeniden başvuru alacaklarını duyurmasının ardından gündemde büyük etki bıraktı ve ALES başvurularına dair tüm bilgiler merak edilerek sıkça araştırılmaya başlandı. 2020 ALES sınav ücretinin yatırılması gereken yerler de belirlendi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında ayrıntıları ve ÖSYM açıklamasını derledik

    2020 ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için yeniden başvuru alınacağını bildirdi.
    Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-23 Mart'ta başvuruları alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz'da yeniden başvuru alınacak.
    Adaylar başvurularını, 6 Temmuz'da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.
    Sınava 13-23 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz'da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den güncelleme yapabilecek.

    2020 ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    2020 ALES başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz'da ödenecek. Ödeme süresi, banka şubesinden yapacak adaylar için 7 Temmuz mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirecekler ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 7 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.
    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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