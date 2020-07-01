İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

BABA OLMA SEVİNCİNİ TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma mutluluğunu yaşayarak sosyal medyadan, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı sonrası sosyal medya tetikçileri yeni doğmuş bir bebek üzerinden Albayrak ailesine yönelik çirkin saldırıda bulundular.

TWİTTER TETİKÇİLERİ 1 GÜNLÜK ÇOCUĞU BİLE HEDEF ALDI

Bakan Albayrak'ın mutluluğuna yer verilen bir haberin Twitter'daki paylaşımının altına ahlaksız bir yorumda bulunuldu. Bu yorumların bazı hesaplar tarafından desteklendiği de görüldü. Ancak vatandaşlar tepkileri ile bu çirkin paylaşımların önünü kesti. Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a destek çığ gibi büyüdü. Siyasiler de alçak paylaşıma sert tepki gösterdi. 1 günlük bebeğin bile hedef alınması sosyal medyadaki ahlaki çöküşü gözler önüne serdi.