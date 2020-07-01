Haluk Koç kimdir? CHP’nin TBMM Başkan adayı Haluk Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?

1990'da Doçent, 1996'da Profesör oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreterliği ve Kemik İliği Transplantasyonu Alt Grup Başkanlığı görevlerini yürüttü. Avrupa Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kongre Başkanlığı yaptı. Yurt içi ve yurt dışında, 200'ün üzerinde makalesi yayınlandı.

2000-2002 yıllarında CHP Parti Meclisi ve MYK üyelikleri ile Kasım 2002'ye kadar CHP Sağlık Komisyonu Koordinatörlüğü yaptı. 22. , 23. ve 24. Dönem Samsun Milletvekili, 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 22'nci Dönemde TBMM AB Uyum Komisyonu ve TBMM Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi, 2002 – 2007 yılları arasında CHP Grup Başkanvekili görevlerinde bulundu.

23. 24.25.26.'ıncı Dönemde TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi; Temmuz 2012 – Ocak 2016 yılları arasında Parti Sözcülüğü görevini üstlenen KOÇ, halen CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilen Koç, evli ve 2 çocuk babasıdır.