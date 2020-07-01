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    • 01.07.2020 10:27
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    "sahip çıktık" dediği 'nu çürümeye terk etmiş! İşte o vapurun son fotoğrafları

    'nin "terk edilen yeniden devralınarak sahip çıkıldı" dediği Paşabahçe Vapuru'na 8 ay boyunca hiç dokunmadığı, vapurun sahilde çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.

    İBB Paşabahçe Vapuru'nu çürümeye terk etmiş!
    Belediyesi Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan bir açıklamada "10 yıl önce Beykoz Belediyesi'ne hibe edilen ve bir süre nikah salonu olarak kullanıldıktan sonra sahilde çürümeye terk edilen Paşabahçe Vapuru yeniden devralınarak sahip çıkıldı." iddiasına yer verildi.



    SAHİP ÇIKTIK DEDİKLERİ VAPUR ÇÜRÜMEK ÜZERE
    Fakat bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, aksine 'nin bedelsiz olarak devraldığı vapuru çürümeye terk ettiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, Twitter hesabından vapurun son halini paylaşarak İBB'nin "sahip çıktık" dediği vapura 8 ay boyunca dokunulmadığı bilgisini aktardı.



    YİNE BİR "EKOFELAKET"
    Kabahasanoğlu, paylaşımında vapurun güncel fotoğraflarına yer vererek "Yine koskocaman bir YALAN.. Yine #EkoFelaket. Paşabahçe Vapuru'nu size Kasım 2019'da bedelsiz devrettik. İşte vapurun son hali.. Resimler bugün çekildi. 8 ay oldu dokunmadınız bile.." ifadelerini kullandı.


    Haberler Güncel İBB "sahip çıktık" dediği Paşabahçe Vapuru'nu çürümeye terk etmiş! İşte o vapurun son fotoğrafları
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