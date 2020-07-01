İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan bir açıklamada "10 yıl önce Beykoz Belediyesi'ne hibe edilen ve bir süre nikah salonu olarak kullanıldıktan sonra sahilde çürümeye terk edilen Paşabahçe Vapuru yeniden devralınarak sahip çıkıldı." iddiasına yer verildi.
SAHİP ÇIKTIK DEDİKLERİ VAPUR ÇÜRÜMEK ÜZERE
Fakat bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, aksine İBB'nin bedelsiz olarak devraldığı vapuru çürümeye terk ettiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, Twitter hesabından vapurun son halini paylaşarak İBB'nin "sahip çıktık" dediği vapura 8 ay boyunca dokunulmadığı bilgisini aktardı.
YİNE BİR "EKOFELAKET"
Kabahasanoğlu, paylaşımında vapurun güncel fotoğraflarına yer vererek "Yine koskocaman bir YALAN.. Yine #EkoFelaket. Paşabahçe Vapuru'nu size Kasım 2019'da bedelsiz devrettik. İşte vapurun son hali.. Resimler bugün çekildi. 8 ay oldu dokunmadınız bile.." ifadelerini kullandı.
SAHİP ÇIKTIK DEDİKLERİ VAPUR ÇÜRÜMEK ÜZERE
Fakat bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, aksine İBB'nin bedelsiz olarak devraldığı vapuru çürümeye terk ettiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, Twitter hesabından vapurun son halini paylaşarak İBB'nin "sahip çıktık" dediği vapura 8 ay boyunca dokunulmadığı bilgisini aktardı.
YİNE BİR "EKOFELAKET"
Kabahasanoğlu, paylaşımında vapurun güncel fotoğraflarına yer vererek "Yine koskocaman bir YALAN.. Yine #EkoFelaket. Paşabahçe Vapuru'nu size Kasım 2019'da bedelsiz devrettik. İşte vapurun son hali.. Resimler bugün çekildi. 8 ay oldu dokunmadınız bile.." ifadelerini kullandı.