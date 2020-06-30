CHP'li İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) arıtma tesislerini çalıştırmadı. Haliç'ten sonra Küçükçekmece Gölü'nü de bataklık yaptı. Toplu balık ölümlerine dur demek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı göle el attı.
İzmir de İstanbul'dan geri kalmadı. CHP'li belediyenin Çeşme'deki arıtma tesisi patladı. Turizmin gözbebeği Yat Limanı'nı lağım suları kapladı.
İŞİN SUYU ÇIKTI
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halka hizmet değil pislik getirdi. Haliç, Aydos ve Elmalı Barajı'ndan sonra Küçükçekmece Gölü de kirlendi. Oksijen seviyesi düşen gölde, balık ölümleri gerçekleşti.
Pazar günü kıyıya vurmuş binlerce balığı gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi. Ancak ekipler, pislenmiş göle çare bulmak yerine yalnızca ölmüş balıkları temizledi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise harekete geçti. Bakanlığa bağlı ekipler, suda örnek alarak gölü inceledi. Öte yandan dün de gölde ölümler devam etti.
Ekipler, dün gölden su numunesi aldı.
Benzer bir olay da izmir'de yaşandı. Çeşme'deki arıtma tesisince atık su borusu patladı. Yol, pislik içinde kaldı. Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafede, yoldaki atık sular, vidanjörlerle tahliye edilmeye çalışıldı.
İzmir de İstanbul'dan geri kalmadı. CHP'li belediyenin Çeşme'deki arıtma tesisi patladı. Turizmin gözbebeği Yat Limanı'nı lağım suları kapladı.
İŞİN SUYU ÇIKTI
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halka hizmet değil pislik getirdi. Haliç, Aydos ve Elmalı Barajı'ndan sonra Küçükçekmece Gölü de kirlendi. Oksijen seviyesi düşen gölde, balık ölümleri gerçekleşti.
Pazar günü kıyıya vurmuş binlerce balığı gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi. Ancak ekipler, pislenmiş göle çare bulmak yerine yalnızca ölmüş balıkları temizledi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise harekete geçti. Bakanlığa bağlı ekipler, suda örnek alarak gölü inceledi. Öte yandan dün de gölde ölümler devam etti.
Ekipler, dün gölden su numunesi aldı.
Benzer bir olay da izmir'de yaşandı. Çeşme'deki arıtma tesisince atık su borusu patladı. Yol, pislik içinde kaldı. Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafede, yoldaki atık sular, vidanjörlerle tahliye edilmeye çalışıldı.