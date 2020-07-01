Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.07.2020 10:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2020 10:12
    ABONE OL

    'yı camiye geri döndürmezlerse devletin B planı hazır

    85 yıl önce dönemin hükümeti tarafından müzeye dönüştürülen Camisi için geri dönüş için sayılı zaman kaldı. "Fethin sembolü Ayasofya" için kalpler tutuldu, gözler ise yarın Danış tay'dan çıkacak kararda. Beklentinin aksine bir kararda ise ’nin B planı hazır. Hukukçu , daha önceki davalar nedeniyle talebin reddedilebileceğini, ise hükûmet isterse mahkemelerin müdahale edemeyeceğini söylüyor.

    Ayasofya açılmazsa B planı hazır

    24 Kasım 1934 tarihli kararıyla müze yapılan 'nın yeniden ibadete açılması için gözler, Danıştay'dan yarın çıkacak karara çevrildi. Danıştay 10'uncu Dairesi'nin Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılıp açılmayacağına ilişkin vereceği kararını, yarın ya da onu takip eden diğer günlerde açıklaması bekleniyor.

    SON DAVA 2016'DAYDI

    "İstanbul'un fethinin sembolü" olan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için yıllardır hukuk mücadelesi veren Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, son olarak 2016 yılında Danıştay'a yeni bir dava açmıştı. Danıştay Savcısı görüşünde, Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasının idarenin takdir yetkisinde olduğunu ve hukuka aykırılık bulunmadığını ifade etmişti. Ancak savcı görüşünün, karar üzerinde bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

    1 AY İÇİNDE UYGULANACAK

    Danıştay'ın, Ayasofya'yı müzeye dönüştüren 1934 yılına ait Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi durumunda, karar 30 gün içerisinde uygulanacak. Danıştay'dan çıkacak bu karar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini de destekleyecek.

    B PLANI YAPILDI

    gazetesinin aktardığına göre; Bununla beraber, Danıştay'dan beklenen kararın çıkmaması durumunda 'nin B planı da hazır. 'ın talimatının ardından, bu konuyla ilgili yoğun bir şekilde çalışan AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri çalışmalarını tamamladı. Erdoğan'a sunulan çalışmaya göre, Danıştay'dan Ayasofya'nın müze olarak kullanılmaya devam etmesi yönünde bir karar çıkması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hazırlanacağı belirtiliyor.

    HUKUKÇULAR NE DEDİ?

    TALEBİ REDDEDEBİLİR

    Prof. Dr. : "Ayasofya, fethin sembolü, Türk milletinin haklı kazanımıdır. Fetihten önce kilise olabilir ancak 482 yıl cami olarak faaliyet göstermiştir. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararının iptali ile ilgili daha önce başka davaların açıldığı ve bunların reddedildiği görülmektedir. Kararlar Ayasofya'nın müze olarak kullanılması hukuka aykırı olmadığı gerekçesine dayanmaktadır. Dolayısıyla yarın duruşmasının icra edilmesi beklenen davanın da aynı gerekçeyle reddine karar verilebilir."

    MAHKEME KARIŞAMAZ

    Avukat : "Bu mesele çok büyütüldü. Gençlik yıllarımızdan beri tartışılıyor. Hükûmet herhangi bir yeri müzeye çevirmek isteyebilir, çevirir veya vazgeçer. Bu mahkemelerin de müdahale edebileceği bir husus değil. 1453 yılında İstanbul fethedildi ve bu kilise, camiye çevrildi. Aynı dönemde benzeri olaylar da Avrupa'da yaşandı. İspanya'da Kurtuba Camii, kiliseye çevrildi. Mahkeme kimdir? Türk milleti adına karar veren kurum. Ne diyecek 'Hayır yapamazsın mı? Bir defa burası, bir vakıf eseri. Burada kamu ve devlet güvenliğine yönelik bir durum da söz konusu değil. Yunanistan'a 'bize izin verir misiniz?' diye mi soracağız?"

    Haberler Güncel Ayasofya'yı camiye geri döndürmezlerse devletin B planı hazır
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri