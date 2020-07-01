Kabotaj ne demek? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir? Kabotaj Bayramı neden kutlanır?

Kabotaj Bayramı nedir? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı neden kutlanır? Kabotaj ne demek? Kabotaj Bayramı'nın neden kutlandığı merak konusu oldu. Önemli bayram günlerinden birisi olarak kabul edilen Kabotaj Bayramı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Kabotaj Bayramı nedir? Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz'da kutlanan ve bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkını ifade eden bayramdır. Türkiye'de, Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926 günü kabul ediliyor.

KABOTAJ NE DEMEK?

Kabotaj kelime anlamı olarak, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin bazı hükümler yer alır.