Kabotaj ne demek? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir? Kabotaj Bayramı neden kutlanır?

Kabotaj Bayramı nedir? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı neden kutlanır? Kabotaj ne demek? Kabotaj Bayramı'nın neden kutlandığı merak konusu oldu. Önemli bayram günlerinden birisi olarak kabul edilen Kabotaj Bayramı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Kabotaj Bayramı nedir? Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz'da kutlanan ve bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkını ifade eden bayramdır. Türkiye'de, Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926 günü kabul ediliyor.
KABOTAJ NE DEMEK?
Kabotaj kelime anlamı olarak, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin bazı hükümler yer alır.
KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?
Türkiye'de, 20 Nisan 1926 tahinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, "Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır." hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceği belirtilmiştir. Böylelikle her yıl 1 Temmuz günü "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlanıyor.
Türk denizciliğinin gelişmesi amaçlanan Kabotaj Yasası ile daha önceden kapitülasyonlarla yabancılara verilen haklar böylelikle denizde kendi vatandaşlarımız adına geri kazanılıyor. Kabotaj Kanunu ile kazanılan avantajların, denizcilik sektörünün her alanında gerektiği kadar etkili kullanılması söz konusu değil. Gerek yük taşımacılığında, gerekse yolcu taşımacılığında denizyolları gerektiği gibi kullanılmıyor.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. Çünkü Batılı ülkelere verilmiş olan kapütülasyon hakları sebebiyle Osmanlı imparatorluğu kıyılarında yabancı bandıralı tekneler hizmet görürlerdi. Ancak 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapütilasyonlar lağvedildi. Böylece Türkiye kabotaj hakkına kavuştu. Türkiye'nin büyük ölçüde bir yarım ada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 8333 kilometre olduğu dikkate alınırsa bu Türk denizciliğine büyük bir imkân tanıyordu.
Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Yasa aynı yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007 tarihinde kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur. Bu bayramda genel tatil yoktur.