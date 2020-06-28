



"HİÇBİR ZAMAN BU KADAR BÜYÜK TOPLU BALIK ÖLÜMÜ OLMADI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; İSKİ Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemiş ve "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" ifadelerini kullanmıştı.



Prof. Dr. Birpınar; İBB Başkanı'nın söz konusu açıklamalarına atıfta bulunarak, "Haliç'teki ağaçlar sizi alkışladı mı bilmem ama Marmara'daki balıkların üzüldükleri kesin. Hiç kimse bize 'Oksijen eksiksikliği var, tuzluluk farkı var' gibi klasik laflar etmesin. Hiçbir zaman bu kadar büyük toplu balık ölümü olmadı. Analizler yaptıracağız. Marmara Denizi ölmesin!" ifadelerini kullandı.

