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    • 01.07.2020 20:32
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    Hazine ve Maliye Bakanı hakkında ahlaksız paylaşım yapan tutuklandı!

    Hazine ve Maliye Bakanı dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız paylaşım yapan ve polis ekiplerince gözaltına alınan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    O ahlaksız tutuklandı!

    Hazine ve Maliye Bakanı dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız paylaşım yapan ve polis ekiplerince gözaltına alınan hakkında yeni gelişme yaşandı.

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Bozdağ'ın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye götürüldü.

    TUTUKLANDI
    E.B, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Zanlı E.B, Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumunun ardından, dün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

    SİCİLİ KABARIK ÇIKMIŞTI
    Gözaltına alınan Ercan Bozdağ'ın daha önce tehdit ve hakaret suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenilmişti.

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapan Ercan Bozdağ tutuklandı!
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