Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız paylaşım yapan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ercan Bozdağ hakkında yeni gelişme yaşandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Bozdağ'ın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye götürüldü.

TUTUKLANDI

E.B, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı E.B, Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumunun ardından, dün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

SİCİLİ KABARIK ÇIKMIŞTI

Gözaltına alınan Ercan Bozdağ'ın daha önce tehdit ve hakaret suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenilmişti.