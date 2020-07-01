Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.07.2020 20:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2020 20:13
    ABONE OL

    'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk kurtardı

    'in Dikili ilçesinde, Yunan güvenlik güçlerince Türk karasularına bırakılan 2 can salı ve 1 ahşap teknedeki toplam 58 , ekiplerince kurtarıldı.

    Yunanistan ölüme terk etti Türk Sahil Güvenlik kurtardı

    İzmri'in Dikili ilçesinde, Yunan güvenlik güçlerince Türk karasularına bırakılan 2 can salı ve 1 ahşap teknedeki toplam 58 , ekiplerince kurtarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine, ilk olarak saat 07.37'de, Bademli açıklarındaki 2 can salında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, 49 kaçak göçmeni kurtararak, önce bota sonra karaya çıkardı. İkinci ihbar, saat 09.40'ta yapıldı.

    Dikili ilçesine bağlı Madra Çayı açıklarında, bir ahşap teknede kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye yine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yerleri tespit edilen tekneden, 9 kaçak göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmada, göçmenlerin güvenlik güçlerince Türk karasularına terk edildikleri belirlendi.

    Haberler Güncel Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri