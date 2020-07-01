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    Son dakika: Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan sosyal medya açıklaması: Bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz

    Son dakika haberine göre, Genel Başkanı 'nin Hazine ve Maliye Bakanı 'ı ve eşi 'ı hedef alan çirkin saldırılara gösterdiği tepkinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı bütün sosyal medya hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

    Bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz
    Genel Başkanı 'nin Hazine ve Maliye Bakanı 'ı ve eşi 'ı hedef alan çirkin saldırılara gösterdiği tepkinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı bütün sosyal medya hesaplarının askıya alındığını bildirdi.



    Genel Başkan Yardımcısı Yalçın yaptığı açıklamada, "1-Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz. 2(son)-Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz." ifadelerine yer verdi.



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