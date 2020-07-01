MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ve eşi Esra Albayrak'ı hedef alan çirkin saldırılara gösterdiği tepkinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bütün sosyal medya hesaplarının askıya alındığını bildirdi.
Genel Başkan Yardımcısı Yalçın yaptığı açıklamada, "1-Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz. 2(son)-Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz." ifadelerine yer verdi.
1-Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz. pic.twitter.com/WeOaZuJK1S— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) July 1, 2020
Genel Başkan Yardımcısı Yalçın yaptığı açıklamada, "1-Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz. 2(son)-Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz." ifadelerine yer verdi.