Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.07.2020 23:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2020 23:36
    ABONE OL

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'na gönderme: İzlemek hep en kolayı değil mi?

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ve Akşener'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımlarına çarpıcı bir yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun gecesi televizyon karşısına geçip kahve içtiği fotoğrafı paylaşan Kurtulmuş, "İzlemek hep en kolayı değil mi?" ifadelerine yer verdi.

    İzlemek hep en kolayı değil mi?

    Genel Başkanı Kemal ve İYİ Parti Genel Başkanı , Başkan 'ın sosyal medya düzenlemesi ile ilgili sözlerini çarpıtarak algı oluşturma çabasına girdi.

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımlarına çarpıcı bir yanıt verdi.

    "İZLEMEK HEP EN KOLAYI DEĞİL Mİ?"
    Kılıçdaroğlu'nun gecesi televizyon karşısına geçip kahve içtiği fotoğrafı paylaşan Kurtulmuş, "İzlemek hep en kolayı değil mi?" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na gönderme: İzlemek hep en kolayı değil mi?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri