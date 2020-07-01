CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi ile ilgili sözlerini çarpıtarak algı oluşturma çabasına girdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımlarına çarpıcı bir yanıt verdi.

"İZLEMEK HEP EN KOLAYI DEĞİL Mİ?"

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi televizyon karşısına geçip kahve içtiği fotoğrafı paylaşan Kurtulmuş, "İzlemek hep en kolayı değil mi?" ifadelerine yer verdi.