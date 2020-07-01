CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi ile ilgili sözlerini çarpıtarak algı oluşturma çabasına girdi.

Akşener, "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu ise "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir" sözlerini kullandı.

BAŞKAN'DAN NET MESAJ: "ONLAR DİZİ İZLEYİP FİLM ÇEVİREDURSUN..."

Başkan Erdoğan paylaşımında "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.