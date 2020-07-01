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    • 01.07.2020 23:31
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    'de asker konvoyunda atılan kışlada çıkardı

    'de yapan bir grup tarafından atılan ler askeri kışlaya düştü. Çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Maltepe'de asker konvoyunda atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı

    'de yapan bir grup tarafından atılan ler askeri kışlaya düştü. Çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay, akşam saatlerinde Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi.

    Yasaklandığı halde asker uğurlaması yapan bir grup, araç konvoyundan inerek havai fişek attı. Bazı havai fişeklerin cadde üzerindeki Küçükyalı İkmal Maliye Eğitim Merkezi arazisine düşmesiyle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kışlada çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

    Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda cadde üzerinde kullanılmış havai fişek kutusu buldu. Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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