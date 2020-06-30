Başkan Recep Tayyip Erdoğan, barolara yönelik kanun teklifinin bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Kabine, dün Başkan Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Erdoğan, toplantının ardından barı teklifine yönelik açıklamalarda bulundu.







"TEKLİFTE KARARLIYIZ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğumuzu söylememize rağmen toptancı reddiye ve düşmanlık duvarıyla karşılaşıyoruz. Bırakınız adım atılmasını tartışılmasına dahi tahammül gösterilemeyen konuların hepsi ülkemizin çözüm bekleyen kronik sorunlarıdır. Meydanı kendi küçük hesapları için toplumun menfaatini hiçe sayan muhterislere asla terk etmeyeceğiz. Son örneklerinden birini meslek örgütleri özellikle de barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis'in asli görevidir.







Daha demokratik, çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız ilgili kanun teklifini yarın (bugün) veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi, hayallerini gerçekleştirmemizi bekliyor. Bu doğrultuda ne gerekiyorsa bizde bunu yapacağız. Elbette layüsel değiliz.