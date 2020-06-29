Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün kabine toplantısı var mı? Yasaklar geri gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün kabine toplantısı var mı? Kovid-19 salgınıyla Türkiye'nin mücadelesi sürüyor. Salgına karşı alınan önlemlerin ardından normalleşme süreci hız kazanmıştı. Kabine toplantılarının ardından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün kabine toplantısı var mı? İşte kabine toplantısına dair merak edilen bilgiler!
YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede, koronavirüsle mücadele süreci değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda 1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.
1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.
Toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye gidişlere hala izin vermemesi, turizm sektöründeki durum ve önümüzdeki süreçteki beklentiler de değerlendirilecek.
Öte yandan vakalardaki artışla birlikte karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 55 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Haliliye'de 12, Karaköprü'de 16, Eyyübiye'de 11, Harran'da 2, Ceylanpınar'da 7, Akçakale'de 2, Siverek'te 2, Halfeti, Suruç ve Viranşehir ilçesinde 1'er farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. Kentte 34 evdeki karantina ise sona erdirildi.
Bu arada Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 309 test yapıldı, 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1413 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 280 bin 144, vaka sayısı 197 bin 239, vefat sayısı 5 bin 97 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 996, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 170 bin 595 oldu.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na bugün başkanlık edecek. Toplantı saat 15:00'da başlayacak.