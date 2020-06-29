Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün kabine toplantısı var mı? Yasaklar geri gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün kabine toplantısı var mı? Kovid-19 salgınıyla Türkiye'nin mücadelesi sürüyor. Salgına karşı alınan önlemlerin ardından normalleşme süreci hız kazanmıştı. Kabine toplantılarının ardından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün kabine toplantısı var mı? İşte kabine toplantısına dair merak edilen bilgiler!

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede, koronavirüsle mücadele süreci değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda 1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.