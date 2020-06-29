Gözler kabine toplantısına çevrildi! Başkan Erdoğan'ın masasında o konular var! 1 Temmuz'dan itibaren...

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 309 test yapıldı, 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1413 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 280 bin 144, vaka sayısı 197 bin 239, vefat sayısı 5 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 996, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 170 bin 595 oldu.