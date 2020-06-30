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    • 30.06.2020 08:47
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    "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen , atlı jandarmaya emanet

    Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen 'un Yeşilova ilçesindeki 'nde güvenlik, atlı jandarma timleri tarafından sağlanacak. 'Feray', 'Şimşek' ve 'Dolunay' adlı üç at, yaz boyunca Salda Gölü ve çevresinde görev yapacak.

    Salda Gölü artık onlara emanet!

    Jandarma At ve Köpek Komutanlığı'ndan iki binici astsubay ile asayiş eğitimi verilen 'Feray', 'Şimşek' ve 'Dolunay' adlı üç at, yaz boyunca ve çevresinde görev yapacak.



    Atlı jandarma timi görev süreleri boyunca araçla girilmesi mümkün olmayan alanlar başta olmak üzere, piknik alanları ve parklarda emniyet ve asayişi sağlarken, doğa ve yaban hayatının korunması ve çevre koruma ile ilgili görevleri de ifa edecek.



    Atlı jandarma timi eylül ayı sonunda görevini tamamlayarak ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'na dönecek.

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