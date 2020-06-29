Başkan Erdoğan'dan baro düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama: Kanun teklifi yarın Meclis'e geliyor



Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.





İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Ordu içindeki hainleri harekete geçirip darbeye kalkıştılar. Milletimiz destansı bir şekilde darbe girişimlerini boşa çıkarınca ekonomimize tuzak kurdular. Aldığımız tedbirlerle bu tuzağı da bozduk. Asılsız haber ve provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalıştılar.

Ülke ve millet düşmanlarına fırsat vermedik. 15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı Türkiye'nin kritik döneminde halkımızın sesi, sağduyusu ve vicdanı olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve sayın Devlet Bahçeli'ye bu vesile ile bir daha şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemizin hangi meselesini çözmek için harekete geçsek karşımızda aynı kesimleri buluyoruz. Yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğumuzu söylememize rağmen toptancı reddiye ve düşmanlık duvarıyla karşılaşıyoruz.

Demokrasiye aykırı, hakkaniyete aykırı, dünyadaki örneklerine aykırı, milletimizin beklentilerine aykırı uygulamaların adı siyasette hak arayışı değildir. Köşeleri tutmuş, menfaatperestliklerini ideolojik söylemlerin arkasına gizleyenlerin ülkenin önünü tıkamasına daha fazla göz yummayacağız.



TEMSİL DÜZEYİ YÜKSEK BİR BARO YAPISI OLUŞTURMAKTA KARARLIYIZ

Bu tartışmaların son örneklerinden birini meslek örgütleri özellikle barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adalet başta olmak üzere faşizan yönetim yapıları sorunlar yaratıyor. Bizim hukuki düzenlemeyi yapmak yasama olarak meclisin asli görevi. Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz.





Milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi bekliyor. Sorumluluğumuzun vicdanımıza, ülkemize ve milletimize karşı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Attığımız her adımda milletimizin beklentilerini, ilgili tarafların görüşlerini, fayda maliyet analizini göz önünde bulunduruyoruz.

Kendimize göre doğru kabul ettiğimiz kimi hususlarda farklı, haklı değerlendirmeler gördüğümüzde hiç yüksünmeden düzeltme yoluna da gidiyoruz. Ülkenin ve milletin hayrına yürüttüğümüz çalışmalara katkı vermeyenlere sadece gölge etmeyin başka ihsan istemez diyoruz.

Hiçbir engelin, tuzağın, oyunun bizi yolumuzdan alı koymasına izin vermeyeceğiz. Şu kritik dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için durmadan, duraksamadan reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz.





DESTEKLEYENLER BİZİM GÖZÜMÜZDE AYNI SAPKINLIĞIN ORTAKLARIDIR

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.

Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur. Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir.

Rabbimden milletimizi ve ülkemizi bu tür sapkınların yol açacağı beşeri felaketlerden korumasını niyaz ediyorum.







Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da CHP'li siyasetçiler ve gençlik kolları; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi'ne destek verdi. CHP'li siyasetçiler ve gençlik kolları; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi'ne destek veren paylaşımda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara İl Gençlik Kolları, Üsküdar İlçe Gençlik Kolları ve Gazete Kadıköy'ün Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi skandal ifadeler paylaştı.





TANRIKULU'NDAN LGBT'YE DESTEK AÇIKLAMASI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; LGBT Hareketi'ne destek verdi. Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta olsun. #LoveIsLove #Pride202 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.



CHP ANKARA, ÜSKÜDAR VE ATAŞEHİR GENÇLİK KOLLARI DA LGBT'YE DESTEK VEREN PAYLAŞIMLAR YAPTI

CHP Ankara İl Gençlik Kolları; "Eşitlik Güç Verir! #OnurHaftası" diyerek desteğini ilan etti.





