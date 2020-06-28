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    • 28.06.2020 16:53
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    'li 'ndan 'ye imalı tehdit: Yakında hepiniz karanlıkta kalacaksınız

    Ankara Temsilcisi , sosyal medya hesabından 'nin İstanbul Milletvekili ’nun ifadelerini alıntılayarak ’ndan yaklaşan kurultay öncesi parti yönetiminde koltuk beklediği yorumunda bulundu. Bekaroğlu ise gazeteci Zafer Şahin’in kendisiyle alakalı tweetinin altına, "yakında hepiniz karanlıkta kalacaksınız" diyerek tehdit etti.

    CHP'den AK Parti'ye darbe imalı tehdit

    CHP'lilerin son zamanlarda darbeyi çağrıştıran ve AK Parti'nin seçimle değil de olağandışı bir gelişmeyle iktidardan indirileceğini ima eden tuhaf tehditlerine bir yenisi daha eklendi.

    "YATSI YAKLAŞIYOR, HEPİNİZ KARANLIKTA KALACAKSINIZ"

    CHP'nin İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Takvim Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'in kendisiyle alakalı, "Kılıçdaroğlu'na kurultay için mektup yazıyor. Bu kez diyor... Kadın kotasından değil, anahtar listenizden PM'ye girmek istiyorum mesajı veriyor" yorumuna tehdit dolu bir tweetle yanıt verdi. Bekaroğlu tweetinde, "Nasıl da herkesi kendiniz gibi biliyorsunuz? Nasıl da insanların içini okuduğunuzu sanıyorsunuz? Nasıl da yalan, iftira ve tezviratı yazarlık, entelektüellik, yorumculuk olarak satıyorsunuz. Yatsı yaklaşıyor, hepiniz karanlıkta kalacaksınız!" diyerek Şahin'e tehditkâr bir yanıt verdi.

    "PENSİLVANYA'DAKİ HAİNİN ADAMLARI DA HER GÜN BENZER TEHDİTLER SAVURUYOR"

    Şahin ise CHP'li Bekaroğlu'na, "Tehdit dili size çok yakışmış... Pensilvanya'daki hainin adamları da her gün benzer tehditler savuruyor... O gün geldiğinde senden korkan senin gibi olsun.." ifadeleriyle cevap verdi.

    AK PARTİ'YE YENİ BİR DARBE İMASI

    "Yakında karanlıkta kalacaksınız" diyerek AK Parti'nin iktidardan indirileceği imasını yapan Bekaroğlu'nun, genel seçimlere 3 yıl gibi bir sürenin olmasına rağmen bu tehdit dilini kullanmasının arkasında yatan neden kamuoyunca merak ediliyor.

    KRİMİNALİZE OLMUŞ

    Eşcinselliği öven ve savunan ve devlet büyüklerine hakaretleriyle bilinen CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu'nun vukuatları saymakla bitmiyor.

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