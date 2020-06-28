"YATSI YAKLAŞIYOR, HEPİNİZ KARANLIKTA KALACAKSINIZ"

CHP'nin İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Takvim Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'in kendisiyle alakalı, "Kılıçdaroğlu'na kurultay için mektup yazıyor. Bu kez diyor... Kadın kotasından değil, anahtar listenizden PM'ye girmek istiyorum mesajı veriyor" yorumuna tehdit dolu bir tweetle yanıt verdi. Bekaroğlu tweetinde, "Nasıl da herkesi kendiniz gibi biliyorsunuz? Nasıl da insanların içini okuduğunuzu sanıyorsunuz? Nasıl da yalan, iftira ve tezviratı yazarlık, entelektüellik, yorumculuk olarak satıyorsunuz. Yatsı yaklaşıyor, hepiniz karanlıkta kalacaksınız!" diyerek Şahin'e tehditkâr bir yanıt verdi.