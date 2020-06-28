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    • 28.06.2020 16:46
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    sözcüsü Kanunu’dan, Sirte ve Cufra açıklaması!

    ’nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti () su sözcüsü , “Sirte ve ’nın kurtarılması her zamankinden daha önemli” açıklamasında bulundu.

    Libya ordu sözcüsünden Sirte ve Cufra açıklaması!

    'da tarafından meşru olarak kabul edilen sunun, Türk İHA ve SİHA'larının desteği ile yürüttüğü başarılı operasyonların ardından, UMH ordusu sözcüzü , "Sirte ve El Cufra'nın Rus paralı askerlerinden, yerel suç örgütlerinden kurtarılması ve nereye giderseler gitsinler peşlerinden takip etmemiz her zamankinden daha önemli" dedi.



    'SİRTE VE EL CUFRA İŞGAL ALTINDAYKEN ATEŞKEŞ KONUŞMAK ANLAMSIZ'

    Kanunu ayrıca, Sirte ve 'nın yabancı paralı askerler tarafından işgal altında olduğu sırada i tartışmanın anlamsız olduğunu belirterek, "Yabancı paralı askerlerin Sirte ve El Cufra'yı işgal ettiği bir zamanda ateşkesi tartışmak anlamsız. Bahsedilen bölgelerdeki yabancı paralı askerler, Hafter'i destekleyen ülkeler tarafından sağlanan silahlarla donatılmıştır. Aynı ülkeler Rus, Suriye ve Afrika paralı askerlerinin varlığından da sorumludur. Bu ülkeler, Libya petrol sahaları üzerinde kontrol yürütüyor" ifadelerini kullandı.

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