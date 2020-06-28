MATEMATİK ELEYİCİ BİR TESTTİ

Furkan Yücesoy: Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyim ama benim şu ana kadar girdiğim sınavlar içinde en uğraştırıcı test matematikti. Edebiyat normaldi. Tarihte biraz bilgi vardı fakat gerçekten inanılmaz eleyici bir matematik testi vardı. Zor bir sınavdı. Zaten sistemi değiştirince 160 soruya 180 dakika vermiş gibi gözüktüler aslında ama insan kendi alanını çözünce, 3 saat anca yetiyor 80 soruya. Onun da hakkını veren bir sınav yapmışlar.

Zarife Erbay: Türkçe kolaydı. Matematiğin yarısını yapabildim, sorular zorladı beni. Felsefe soruları çok kolaydı. Kimyada biraz zorlandım ama fizik kolay geldi bana. Biyoloji ise biraz bilgi gerektiriyordu.

Meriç Yıldırım: Edebiyat oldukça kolaydı ama matematik zordu. Fakat 3 saat süre verildiği için soruları yetiştirebildim.

Mehmet Ali Ersoy: İlk oturum zordu ama AYT daha kolaydı ve daha çok bilgiye dayalıydı.

İrem Dalkıran: Fen çok kolaydı. Matematikte zorlayıcı sorular vardı ama genel olarak çok zor bir sınav değildi.