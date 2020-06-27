YKS TYT kaç dakika sürecek bitiş saati kaç? 27 Haziran YKS TYT kaçta bitecek? TYT süresi ne kadar?

YKS TYT kaçta bitecek? 27 Haziran YKS TYT kaç dakika sürecek? Öğrenciler üniversite sınavında başarılı olmak için okul binalarına giriş yaparken aileler de sınav saatleri hakkında araştırma yapmaya başladı. 27 Haziran Cumartesi günü üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT yapılacak. TYT süresi ne kadar sorusuna da yanıt aranıyor. YKS TYT kaç dakika sürecek? YKS TYT kaçta bitecek? İşte sınav saatleri hakkında ailelerin merak ettiği soruların yanıtları!

YKS TYT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda YKS sınav süresi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

TYT, 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.