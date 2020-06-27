YKS TYT kaç dakika sürecek bitiş saati kaç? 27 Haziran YKS TYT kaçta bitecek? TYT süresi ne kadar?

YKS TYT kaçta bitecek? 27 Haziran YKS TYT kaç dakika sürecek? Öğrenciler üniversite sınavında başarılı olmak için okul binalarına giriş yaparken aileler de sınav saatleri hakkında araştırma yapmaya başladı. 27 Haziran Cumartesi günü üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT yapılacak. TYT süresi ne kadar sorusuna da yanıt aranıyor. YKS TYT kaç dakika sürecek? YKS TYT kaçta bitecek? İşte sınav saatleri hakkında ailelerin merak ettiği soruların yanıtları!
YKS TYT KAÇTA BİTECEK?
ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda YKS sınav süresi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
TYT, 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
Bu hesaplamaya göre bugün yapılacak TYT sınavı saat 13:00'te bitecek.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.
YKS'DE UYGULANACAK TESTLER
TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
YKS'de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B'de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan "(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT'ye ek olarak 2020-AYT ve/veya 2020-YDT'ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4'te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E'de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E'yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.