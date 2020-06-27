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    • 27.06.2020 10:03
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    : sahilinde önce sonra !

    haberi... 'da leri tüm hızıyla sürüyor. ’da denetim sırasında maske takmadığı tespit edilen 2 kişiye önce maske verildi sonra 900’er lira kesildi.

    Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza
    sahiline dün akşam yapılan de araçları ile gelenlere uyarılarda bulunuldu. 1 saat sürdürülen denetimde bazı araçlar durdurularak genel arama ve kimlik kontrolleri yapıldı. Durdurulan bir aracın sürücüsü ile bir başka araçtaki yabancı uyruklu kişide bulunmadığı belirlendi.



    Görevli polisler, bu kişilere birer maske verdikten sonra Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para sı uyguladı.
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    Haberler Güncel Son dakika: Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza!
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