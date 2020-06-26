YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler nelerdir? 2020 YKS'de kalem silgi verilecek mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilen YKS bu yıl 27-28 Haziran tarihlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında milyonlarca öğrencinin katılımıyla uygulanacak. Sınav öncesinde bazı detayları merak eden adaylar YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler nelerdir sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, 2020 YKS'de kalem silgi verilecek mi? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

YKS sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.