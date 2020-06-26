Hayattaki Isteklerime Ve Beklentilerime Bakinca Hepsini Basariyla Gerceklestirdigimi Goruyorum. Sanirim Ben Ne Istedigimi Biliyorum.

Hayatta Basarinin Sirri Her Seyden En Az Bir Kez Suphe Etmekmis. Ben Soylemedim Bu Lafi Buyuk Descartes Soylemis. iyi Demis, Hos Demis Teeeee, Galiba Descartes Seni Hic Gormemis.

Insani Buyuk Yapan Kendi Azmi Ve Sabridir. Yeni Görevinde Basarilar Dileriz.

Büyük insanlar olmadan büyük işler başarılamaz.

Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme.. Başarı ben başaracağım diyenlerindir. Güzellikler Hep Sizinle Olsun.

Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır. La Rochefoucauld

Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir. De Maupassant