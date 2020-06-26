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    Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar! 'ı başından vuran darbeci eski 'e 9 kez ağırlaştırılmış müebbet

    Son dakika haberine göre Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa "yı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış cezası verildi. Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Başkanı ’ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması ’ı şehit eden darbeci eski ise 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

    Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 245 kişinin yargılandığı davada 86 sanık "l düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık da aynı suçtan müebbet hapse çarptırıldı.




    Davanın karar duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görüldü.

    Dönemin TEM Dairesi Başkanı 'ı yaralayan Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 86 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, 35 sanığa da takdiri indirimin ardından aynı suçtan cezası verdi.

    "Kasten öldürme" suçundan ayrıca 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Öktem, Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar! Turgut Aslan'ı başından vuran darbeci eski Albay Erkan Öktem'e 9 kez ağırlaştırılmış müebbet
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