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    olarak atanan , 'da ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

    olarak atanan Terörle Mücadele eski Daire Başkanı , darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının hain saldırısıyla ağır yaralandı. Yaşam mücadelesini kazanan ve Gazisi olan Aslan, beş ay hastanede kaldıktan sonra hayata tutundu. Hain gecede başından vurulan Aslan, darbe girişimi gecesi neler yaşadıklarını tek tek anlattı. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele eski Daire Başkanı Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün en hain saldırılarından birini yaşadı. FETÖ tarafından ağır yaralanan Aslan, beş ay hastanede kaldıktan sonra hayata tutundu.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

    Turgut Aslan, Çorum'un Ortaköy İlçesi'nde 1962 yılında doğdu. 1981 yılında Polis Koleji'nden 1981 yılında mezun olduktan sonra 1985'te Polis Akademisi'ni başarıyla tamamladı. Komiser yardımcısı olarak başladığı görevine Bursa, Bingöl, Marsilya/Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli şehirlerinde çalıştı.
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nde farklı birimlerle çalışmaya devam eden Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olarak atandı. Görevi süresince terör örgütleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca ve kahramanca mücadelesini sürdürdü.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

    ANORMAL BİR ŞEYLER OLDUĞUNU ANLADI, HAREKETE GEÇTİ
    Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan (58), 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün en hain saldırılarından birini yaşadı. Anormal bir hareketlilik olduğunu fark edince bilgi almak için saat 22.18 sularında Jandarma Genel Komutanlığı'na koruması Hasan Gürhal ile gitti. Burada Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından ana binaya sokulan Aslan, koruması ve şoförünün elleri ve gözleri bağlandı.
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

    FETÖ'NÜN ÖLÜM LİSTESİNDEYDİ
    FETÖ'nün ölüm listesinde yer alan TEM Daire Başkanı Aslan ile koruması Hasan Gürhal, darbeci Albay Erkan Öktem ve Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından infaza götürüldü. Her ikisi de binanın dışındaki bir bölümde başından vuruldu. Koruması Gürhal şehit olurken TEM Daire Başkanı Aslan ağır yaralandı. Aslan, Özel Harekatçılar tarafından hareketsiz halde bulunduğunda hemen hastaneye kaldırıldı. Beş beyin ameliyatı geçiren Aslan, beş ay yoğun bakımda kaldı.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

    GÖZLERİNİ AÇTIĞINDA "FETÖ BAŞARILI OLDU MU?" DİYE SORDU
    Gazi Hastanesi'nde tedavi edilen TEM Daire Başkanı Aslan yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi: "Atlı Spor Kulübü'nde yemek tam bitiyordu. Helikopter gördüm havada. Bir anormallik var, dedim. Ben gider gitmez beni rehin aldılar, ellerimi bağladılar. Beni ikinci kata çıkardılar. Su istedim orada 'Bak yüz yüze bakacağız, karışmam sonra' dedim. 'Onların sözü geçmez, TSK yönetime el koydu' dedi. Saat 6 gibi benim kafama sıktılar. Korumam Hasan Gürhal şehit oldu.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

    Ben beş beyin ameliyatı ve beş ay komada kalmışım Gazi Hastanesi'nde… Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ben uyandığımda 'FETÖ acaba başarılı oldu mu? Başarılı oldu ise bu memlekette demokrasi kaybetti' diye sormuşum. FETÖ iyi ki kazanamamışız, kazansaydı halk kaybederdi, biz kaybederdik, demokrasi kaybederdi. İyi ki kazanmamış!"

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

    "BİZİM KANIMIZ YERDE KALMAZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
    Gazi unvanı alan eski TEM Daire Başkanı Aslan, "Şimdi hesap veriyorlar, adam gibi anlatırlar da ceza alırlar inşallah. Bizim kanımız yerde kalmaz diye düşünüyorum. Onlara da teslim olmadık Allah'a şükür!"
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

    FETÖ'NÜN MERCEK ALTINA ALINMASI TALİMATINI VERDİ
    15 Temmuz'da kahramanca mücadelesinden dolayı Devlet Övünç Madalyası verilen Aslan geçen yıl yaptığı bir konuşmada, "2014 yılında Terörle Mücadele Dairesi Başkanı olarak atandıktan sonra FETÖ'nün her yaptığını mercek altına alınması talimatı verdim. TEM Dairesi olarak FETÖ'nün terör örgütü olduğuna dair bir rapor yazarak altına imza attım.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

    FETÖ raporu adli makamlara gönderildi. FETÖ ile mücadelede hukuki dayanak ve zemin oldu. Raporumuz ve sonrasında adli mecrilerin tescili ile FETÖ terör örgütü olarak tescillendi. Bu dönemde diğer terör örgütü mensuplarıyla FETÖ'cüden PKK'ya her türlü istihbarat verdiğine bizzat tanık oldum" demişti.
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

    DAMLA KAYA/SABAH
    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!
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