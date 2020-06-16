Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ’cü hainlerin ilk hedeflerindendi!

Ben beş beyin ameliyatı ve beş ay komada kalmışım Gazi Hastanesi'nde… Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ben uyandığımda 'FETÖ acaba başarılı oldu mu? Başarılı oldu ise bu memlekette demokrasi kaybetti' diye sormuşum. FETÖ iyi ki kazanamamışız, kazansaydı halk kaybederdi, biz kaybederdik, demokrasi kaybederdi. İyi ki kazanmamış!"