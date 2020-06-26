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    • 26.06.2020 12:46
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    Ulusal Güvenlik Danışmanı’ndan itirafı

    Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı , 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in desteklenmesinin hata olduğunu itiraf etti.

    Yunanistan'dan pişmanlık içeren itiraf! Hata yaptık

    Yunanistan Başbakan Danışmanı , Yunan medyasından SKAI TV'ye verdiği röportajda, ve -Libya arasında imzalanan mutakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Dokos, Hafter'i desteklemenin bir hata olduğunu ifade ederek, "Çatışmanın dengesi değişti. Eli güçlüyken Hafter'e destek verdik. Ancak şimdi görülüyor ki savaş alanında kaybediyor ve belki de siyasi günleri de sayılıdır. Hafter heran gidebilir. Bazı ülkeler krizde askeri bölümün sona erdiğini ve bu konuda yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Atina Libya konusunda yanlış yol izledi. Bunu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

    'TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI İLE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ'

    Dokos, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin, "Bizi endişelendiriyor" dedi. Dokos, "Türkiye-Libya mutabakatı bizi çok endişelendiriyor. Tabi ki Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den destekleyici açıklamalar geliyor. Bir süre daha Türkiye-Libya mutabakat zaptı ile yaşamak zorunda kalacağız" dedi.

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