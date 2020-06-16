"15 Temmuz için, FETÖ'nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim." diyen TEM Başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.



Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın,



Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız pic.twitter.com/KDPmQDOK8T