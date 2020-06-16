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    • 16.06.2020 12:22
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    Son dakika: İçişleri Bakanı 'dan '' paylaşımı: Sen bizim kahramanımızsın

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı 'ın Başdanışmanlığı görevine getirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın" dedi.

    Sen bizim kahramanımızsın
    'de yayımlanan atama kararıyla Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı , Başdanışmanlığı görevine getirildi. İçişleri Bakanı , konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.



    Cumhurbaşkanı 'a teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, "15 Temmuz için, 'FETÖ'nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim' diyen TEM başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Turgut Aslan' paylaşımı: Sen bizim kahramanımızsın
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