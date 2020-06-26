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    • 26.06.2020 12:56
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    Dışişleri'nden ABD'ye kapak gibi Ayasofya yanıtı!

    ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Ayasofya paylaşımına sert tepki gösteren Yavuz Selim Kıran, "Endişelenmeyin Brownback. , kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek” dedi.

    Dışişleri'nden ABD'ye kapak gibi Ayasofya yanıtı!

    Kıran, Büyükelçi Brownback'in Ayasofya'ya ilişkin paylaşımına verdiği yanıtta şunları kaydetti:

    "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye, 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek."

    Brownback, paylaşımında, Ayasofya'nın, dünyanın dört bir yanındaki farklı inançlara sahip milyarlarca inanan için muazzam manevi ve kültürel öneme sahip olduğunu belirterek, Ayasofya'nın bugünkü statüsünde müze olarak herkesin erişebilirliğinin sürdürülmesi yönünde Türk hükümetine çağrıda bulunmuştu.

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