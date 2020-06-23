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    • 23.06.2020 17:29
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    'dan 'na sert cevabı!

    'ün " böyle bir yükseliş görmedi" başlıklı yazısının ardından başlayan tartışmalarla ilgili Lideri ’nun için “İçişleri Bakanı’nın lazım” sözlerine Soylu’dan cevap gecikmedi. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada önce Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi. Sonra ise “Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz... Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız... Arkadaşlık, Saygı'ya "ayıp etmişsin özür dile" demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız Özür dilerim” ifadelerini kullandı.

    Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert cevap!

    İçişleri Bakanı , gazeteci 'ün " böyle bir yükseliş görmedi" yazısının ardından göstermişti. lideri , grup toplantısında konuya değinerek "Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur. İçişleri Bakanı'nın, Öztürk'ten lazım." dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu çağrının ardından az önce Twitter hesabından açıklama yaparak şunları yazdı:

    "Sayın Kılıçdaroğlu, Özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan, kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize...

    Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz... Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız... Arkadaşlık, Saygı'ya "ayıp etmişsin özür dile" demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız Özür dilerim..."

    NE OLMUŞTU?
    Sözcü Gazetesi'nde yer alan Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve eşi Ali Ayvazoğlu ile ilgili yazıyı da paylaşarak şunları yazdı:

    "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. ahlaklı, faziletli bir kadındır Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır"

    Haberler Güncel Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert Saygı Öztürk cevabı!
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