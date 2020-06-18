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    • 18.06.2020 21:54
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    'den Sözcü yazarı 'ün Bahar Ayvazoğlu hakkındaki iftiralarına sert tepki

    Karalama ve iftira odaklı haberleriyle ün yapan 'nin yazarı , bugün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" adlı bir yazı kaleme alarak yine çeşitli iftira ve suçlamalarda bulundu. Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu hakkındaki iftira dolu yazıya Parti Sözcüsü 'ten sert tepki geldi.

    AK Parti'den Sözcü yazarı Öztürk'e sert tepki!

    Karalama ve iftira odaklı haberleriyle ün yapan 'nin yazarı , bugün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" adlı bir yazı kaleme alarak Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu hakkında çeşitli iftira ve suçlamalarda bulundu.

    AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nu hedef alan iftira dolu yazıya ilişkin Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

    "AHLAK DIŞI İMALARLA DOLU YAZIYI KINIYORUZ"
    Çelik, "Trabzon vekilimiz Sayın Bahar Ayvazoglu ve ailesini hedef alan ahlak dışı imalarla dolu yazıyı kınıyoruz. Söz konusu olan siyasi veya idari tasarruflarla ilgili bir eleştiri değil, kadına dönük şiddet ve iftiradır. Defalarca söyledik, aile meselesi her türlü siyasi tartışmanın dışında tutulmalıdır. Maalesef siyasi alanda ya da eleştiri çizgisinde durma yetenekleri olmayanlar aile kavramlarına saygısızca şiddet uygulamaktadır" ifadelerini kullandı.

    "İFTİRANIN VE ŞİDDETİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMAK AHLAKSIZLIĞIN PAYDAŞI OLMAKTIR"
    Söz konusu olayın, bir siyasi tartışma ya da gazetecilik faaliyeti olarak eleştiri olmadığını belirten Çelik, "Ahlak dışı imalarla dolu, kuvvetle kınanması gereken ve bir kadının saygınlığını hedef alan bir şiddettir. Bu iftira ve şiddet girişimini mahkum ediyoruz. Bu iftiraya destek veren siyasiler sadece kendileri için bir utanç üretmiş oluyorlar. Kadınlara dönük iftira ve şiddete karşı durmak ilke meselesidir. İftiranın ve şiddetin sözcülüğünü yapmak ahlaksızlığın paydaşı olmaktır" ifadelerine yer verdi.

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