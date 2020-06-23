Şırnak'ın Uludere ilçesi sınırındaki Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe-Kaplan Harekatı kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, hafta sonu, Şırnak'ın Cudi Dağı uzantısındaki 950 rakımlı Siyahkaya yüksek güvenlikli üs bölgesine giderek Haftanin'deki Pençe-Kaplan harekâtını yerinde denetledi. Siyahkaya bölgesi bir dönem teröristlerin ana üslenme yeriydi. Terörist elebaşları Murat Karayılan ile Nizamettin Taş, örgütün 1986-1992 arasında sözde kurtarılmış kızıl alan ilan ettiği Siyahkaya'da, yıllarca gizlenip kanlı saldırı planları yaptı. Hatta Karayılan ve Taş bu tepede, Eylül 1991'de, 800 teröristle bir hafta süren bir konferans bile düzenledi.



500 TERÖRİST BURADAN SALDIRDI

Bu konferansın ardından örgüt, 15 Mayıs 1992 gecesi, Siyahkaya'ya çok yakın olan Uludere-Irak sınırındaki kaçakçılık faaliyetlerini önlemekle görevli Taşdelen Hudut Jandarma Karakoluna saldırı düzenledi. Daha sonradan öldürülen "Baran" kod adlı Adil Aslan ile "Kerim" kod adlı Hamit Akıl liderliğindeki yaklaşık 500 kişiyle düzenlenen saldırıda, karakol komutanı üsteğmen ile birlikte 28 askeri şehit eden teröristler, karakola yardıma giden 2 helikoptere de saldırdı. Ardından da Haftanin'e yakın olan güvenli gördükleri Siyahkaya bölgesine kaçtılar. Bölgeden, Haftanin ve Zap bölgesi 40 kilometre derinliğe kadar 7/24 gözetleniyor. Bu nedenle askeri açıdan çok stratejik bir öneme sahip Siyahkaya'da artık Mehmetçik var.







'ASKER AYAK BASAMAZ' DIYORLARDI

Terör örgütü üyeleri yıllarca Siyahkaya'dan "Asker buralara ayak basamaz" diyerek söz ederek propaganda yapıyordu. 1993'te inşa edilen üs bölgesi de geçen zaman içinde sürekli modernize edildi. İleri teknolojinin de yoğun kullanıldığı üs bölgesi güçlendirildi.



YERLİ TERMAL KAMERA SİSTEMİ VAR

ASELSAN tarafından geliştirilen gece görüşlü Casus Baykuş ve Kedi Gözü adı verilen ay ışığında bile çalışma özelliğine sahip termal kameralar, fırtına obüsleri, tanklar ve helikopter filosuyla yüksek güvenlikli bir hale dönüştürülen Siyahkaya, Türkiye-Irak sınır hattındaki en önemli üs bölgelerinden biri olması özelliğini taşıyor. Haftanin bölgesinin tamamını gören Siyahkaya, her türlü terör ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye karşı büyük önem taşıyor. Bir dönem teröristlerin cirit attığı ve gündüz vakti askerleri şehit ettiği Siyahkaya'ya yıllar sonra Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanlarının helikopterle inişi bile bölgenin tamamen teröristlerden temizlenen bir güvenli bölge haline geldiğini gösterdi. SABAH

