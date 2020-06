Casusluk skandalında şok ayrıntılar ortaya çıktı. Fransa lehine ajanlık faaliyeti yürüten istihbarat hücresinin en önemli üyesi Metin Özdemir 'in casusluk eğitimi almak üzere Fransa'ya gittiği ortaya çıktı. Fransızların; Özdemir'e takip, takipten kurtulma, kameradan kaçma yöntemleri ve kelepçeden kurtulma taktikleri konusunda 8 ay eğitim verdiği anlaşıldı.Şüpheli Metin Özdemir, Virjinya kod adlı casus yöneticisinin koordinasyonu ile 2017'de Fransa'ya gitti. Özdemir, 19-24 Şubat 2017 tarihleri ile 30 Nisan-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında Fransa lehine espiyonaj (casusluk) faaliyeti yürütmek için Gürcistan'da bulundu.Fransızlar, Türkiye'deki faaliyetleri sırasında Özdemir'e haftada iki-üç adres vererek buraların fotoğrafını çekmesini istedi. Daha sonra Özdemir'den gittiği binalarda yaşayanların isimlerinin tespit için İSKİ veya elektrik dağıtım şirketlerinden birini ayarlamasını istediler. Savcılık ifadesine göre Özdemir, önce bunun suç olduğunu söyleyerek karşı çıktı, ancak sonra tehditler üzerine isteneni yaptı. Bu arada İSKİ'den Lütfü Yılmaz 'ı hücreye dâhil etti ve para karşılığında bilgi almaya başladı.İstihbarat hücresinin üyelerinden Salih Cemal Yiğit, Fransızların talebi ile muhafazakâr dernekler ve cemaatlerde bulunan şahıslarla ilgili gizli kaynaklardan bilgi topladı. Fransızlar, bilgilerin güvenilir olup olmadığını sorgulayınca POLNET ve UYAP'tan, yani emniyet ve yargının gizli yazışma dokümanlarını verdi.Lütfü Yılmaz ile 2015'te Konya'ya giden Özdemir, Fransızlar'ın verdiği adreslerin fotoğraflarını çekti. Lütfü Yılmaz da 2015'te Salih Cemal Yiğit ile Konya'ya gitti ve hedef şahıs olarak belirlenmiş cami imamları ile ilgili bilgi topladı. Yiğit, şahıslarla ilgili POLNET ve UYAP'tan aldığı dokümanları Fransızlara verdi.2016'da Lütfü Yılmaz ve Salih Cemal Yiğit, Gaziantep'e gitti. Hedef şahıslarla ilgili bilgi topladı. Bilgi karşılığında her ay 300 euro ve her bilgi için 50 TL alan Lütfü Yılmaz, savcılıktaki ifadesinde "Kasıtlı olarak ajanlık faaliyetinde bulunmadım" dedi.Özdemir, yine 2016'da Salih Cemal Yiğit'le de Konya'ya gitti. İki cami imamıyla ilgili bilgi topladı. Diyanet İşleri personeli bu imamların araç plakalarını aldı.Özdemir, bir yıl sonra yine Salih Cemal Yiğit ile bu kez Gaziantep'e gitti ve muhafazakâr kişi ve derneklerle ilgili bilgi topladı. Salih Cemal Yiğit verdiği her bilgi başına 60 TL aldı. Virginya kodlu casus yöneticisi, Özdemir'i İzmir, Mersin ve Tekirdağ'a da gönderdi. Özdemir; İzmir'e Arash Yazdanparast adlı İranlı şahıs, Mersin'e Bayram Karabayır ve Tekirdağ'a Ali Engin Kurt ile birlikte gidip istihbarat topladı.Savcı Necip Sarı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda Metin Özdemir'in reservoirdogs5155@ protonmail.com adresinden Bayan V (Virjinya) ve eski iş arkadaşı S (Sebastiyan) kodlamaları ile yazıştığı saptandı.Özdemir ile onu kullanan yabancı görevlinin elektronik posta yazışmaları bu ifşaatın karşılıklı restleşmeden sonra gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Fransız istihbaratçılar Özdemir'i kontrol altında tutmakta zorlanınca Virjinya'nın üstü olarak çalıştığını söyleyen biri Özdemir'e gizlice haberleştikleri bir mail adresi üzerinden e-posta gönderdi:Özdemir şu cevabı yazdı: