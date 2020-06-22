Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.06.2020 10:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2020 10:33
    ABONE OL

    Pençe-Kaplan operasyonu 'yı hezimete uğrattı! PKK elebaşı 'yi suçladı!

    ’nin ’ya yönelik başlattığı Pençe Kaplan operasyonu hain terör örgütünün kökünü kurutmaya devam ediyor. Son yılların en büyük operasyonu ile hezimete uğrayan PKK’nın sözde yöneticileri sahipleri ’yi suçlamaya başladı. PKK elebaşlarından , operasyona saldırı diyerek, “hem Güney hükümeti hem hükümeti hem hem de Amerika bu saldırılardan sorumludur" ifadelerini kullandı.

    Hezimete uğrayan PKK'lı Cemil Bayık ABD'yi suçladı!

    Terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında büyük bir kararlılıkla operasyonlar düzenleyen (), son olarak terör örgütü 'ya karşı Pençe-Kaplan operasyonunu başlattı.

    Operasyonla, terör örgütü PKK'nın yıllardır yuvalandığı bölgelere bomba yağdırıldı. Teröristlerin ikinci Kandil'i olarak gösterilen bölgelerde yapılan silah depoları, tek tek havaya uçuruldu. ve TSK'nın koordineli şekilde devam ettirdiği operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'dan, ilk açıklama geldi.

    Örgütün elebaşlarından , 'nin bölgede düzenlediği operasyonlar nedeniyle Amerika ve 'ı suçladı.

    "KİMSE BU SALDIRILARA TEPKİ VERMİYOR"
    Terörist Bayık, "Mahmur, Şengal ve diğer alanları bombaladıklarında kimsenin sesi çıkmadı. Ne Güney hükümeti ne Irak hükümeti ne ne Amerika ne Avrupa hiç kimse bu saldırılara karşı tepki vermiyor. Bunların anlamı var tabii. Çünkü bu saydıklarımın hepsinin saldırılardan haberleri var.

    BAZILARI TÜRKİYE'YE YARDIM DA ETTİ
    Bazıları bu saldırılarda Türkiye'ye yardım da etmiş, izin vermiş. Türkiye'ye 'Arkandayız, yapabilirsin' demişler. Eğer öyle olmasaydı Türkiye saatlerce bombardımanda bulunamazdı, bu mümkün değil.

    AMERİKA SORUMLUDUR
    Eğer bunlar izin vermezse Türkiye, Şengal'e, Mahmur'a saatlerce saldırabilir mi? Bu mümkün değil. O yüzden hem Güney hükümeti hem Irak hükümeti hem BM hem de Amerika bu saldırılardan sorumludur." dedi.

    Haberler Güncel Pençe-Kaplan operasyonu PKK'yı hezimete uğrattı! PKK elebaşı Cemil Bayık ABD'yi suçladı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri