Terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında büyük bir kararlılıkla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son olarak terör örgütü PKK'ya karşı Pençe-Kaplan operasyonunu başlattı.

Operasyonla, terör örgütü PKK'nın yıllardır yuvalandığı bölgelere bomba yağdırıldı. Teröristlerin ikinci Kandil'i olarak gösterilen bölgelerde yapılan silah depoları, tek tek havaya uçuruldu. MİT ve TSK'nın koordineli şekilde devam ettirdiği operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'dan, ilk açıklama geldi.

Örgütün elebaşlarından Cemil Bayık, Türkiye'nin bölgede düzenlediği operasyonlar nedeniyle Amerika ve Irak'ı suçladı.

"KİMSE BU SALDIRILARA TEPKİ VERMİYOR"

Terörist Bayık, "Mahmur, Şengal ve diğer alanları bombaladıklarında kimsenin sesi çıkmadı. Ne Güney hükümeti ne Irak hükümeti ne BM ne Amerika ne Avrupa hiç kimse bu saldırılara karşı tepki vermiyor. Bunların anlamı var tabii. Çünkü bu saydıklarımın hepsinin saldırılardan haberleri var.

BAZILARI TÜRKİYE'YE YARDIM DA ETTİ

Bazıları bu saldırılarda Türkiye'ye yardım da etmiş, izin vermiş. Türkiye'ye 'Arkandayız, yapabilirsin' demişler. Eğer öyle olmasaydı Türkiye saatlerce bombardımanda bulunamazdı, bu mümkün değil.

AMERİKA SORUMLUDUR

Eğer bunlar izin vermezse Türkiye, Şengal'e, Mahmur'a saatlerce saldırabilir mi? Bu mümkün değil. O yüzden hem Güney hükümeti hem Irak hükümeti hem BM hem de Amerika bu saldırılardan sorumludur." dedi.