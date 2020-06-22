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    • 22.06.2020 10:31
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    Dengeleri tamamen değiştirecek! 'a 3 üs kurulabilir

    ve ABD güdümlü terör örgütü ile devam 40 yılı aşkın mücadelede son yıllarda farklı bir strateji izleyen , 'ın kuzeyinde sınır ötesi harekat düzenlemekle kalmıyor aynı zamanda teröristlerden temizlenen bölgelerde askeri varlığını devam ettiriyor. Güvenlik kaynakları, bu çerçevede PKK'dan temizlenecek Haftanin-Sinat hattında 3 yeni askeri üs inşa edilebileceği bilgisini verdi. Ayrıca, PKK'nın Haftanin'deki drone eğitim merkezinin de imha edildiği bildirildi.

    Irak'a 3 üs kurulabilir

    'ın kuzeyindeki hedeflerine yönelik ve Pençe-Kaplan harekatları başlatan , Haftanin bölgesinde 700 hedefi imha etti. Karadan da devam eden operasyonda komandolar hızlı ilerleme sağladı.

    PKK İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

    PKK ile mücadelede son yıllarda farklı bir strateji izleyen , Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyonlar düzenlemekle kalmıyor aynı zamanda teröristlerden temizlenen bölgelerde askeri varlığını devam ettiriyor.

    Teröristleri sınırlarının ötesinde karşılamaya ve yok etmeye yönelik operasyonların en sonuncusu Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekatları oldu.

    İKİ OPERASYONLA DARBE VURULUYOR

    Pençe-Kartal Harekatı'nda Gara'dan Kandil'e kadar çok geniş bir coğrafyadaki PKK'ya ait 81 hedef imha edildi ve harekat başarıyla tamamlandı.

    Bu operasyonun üzerinden saatler geçmemişken, Haftanin bölgesinde Pençe-Kaplan operasyonu başlatıldı. PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı bu bölge aynı zamanda, örgütün doğu ile batı arasındaki irtibatını sağlaması açısından stratejik olarak görülüyordu.

    3 YENİ ÜS KURULABİLİR

    Yeni Şafak'ın aktardığına göre güvenlik kaynakları, Haftanin'den sonra operasyonun Sinat bölgesine yoğunlaşacağını ve terörden temizlenen bu hatta 3 yeni askeri üs daha kurulacağını ifade etti.

    DRONE EĞİTİM MERKEZİ VURULDU

    Öte yandan, Haftanin'de PKK'lı teröristlerin 'drone eğitim merkezi' olarak kullandığı alanların F-16'lar tarafından imha edildiği de öğrenildi.

    OPERASYONDA İSTİHBARAT FAKTÖRÜ

    Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu operasyondaki başarılı koordinasyonu dikkat çekiyor. Özellikle 'in sahadaki kaynaklarından aktarılan bilgiler sayesinde, PKK'nın mühimmat depoları ve karargahları nokta atışıyla vuruluyor.

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