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    • 21.06.2020 17:15
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    'ya Pençe darbesi! MSB duyurdu!

    Son dakika haberleri... 'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden # Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

    , Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, 'lı teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama - tarama faaliyetlerinde, 1 adet silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği, 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı (), uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil), 1 adet telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildiği ve ele geçirilen malzemelerin bulundukları sığınaklarla birlikte METİ Timleri tarafından imha edildiği belirtildi.

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